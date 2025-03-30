Eskipazar’da Araç Kazasında Polis Memuru Öldü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada bir polis memuru hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kaza, Hamzalar-Kabarmut grup yolunda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Mehmet Eren Yılmaz (26) yönetimindeki 06 BR 9031 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Araçtaki sürücü Yılmaz ile yanındaki M.S. (30) ağır yaralandı. Olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin akabinde yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen sürücü Yılmaz kurtarılamadı. Radar altındaki bilgiler doğrultusunda, Mehmet Eren Yılmaz’ın Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.