Eskipazar’da Hazreti Süleyman Kolye Ucu**

YENİ BULUNTULAR TARİHE IŞIK TUTUYOR

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan Hadrianopolis Antik Kenti’nde yürütülen kazılarda, 5. yüzyıla ait, Hazreti Süleyman’ı (aleyhisselam) betimleyen muska olarak kullanılan kolye ucu gün yüzüne çıktı. “Karadeniz’in Zeugması” olarak adlandırılan antik kent, kiliselerin tabanındaki birçok hayvan tasvirli mozaikleriyle ünlü. Kazı ve restorasyon çalışmaları, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın liderliğinde sürdürülüyor. Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yaşam alanı olarak kullanılmış olan bu antik kent, yeni buluntular sayesinde tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ BİR ESER OLARAK GÖRÜLÜYOR

Kazılarda, SDJ-3 adı verilen bölgede ortaya çıkarılan kolye ucu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Geleceğe Miras Projesi” çerçevesinde önemli buluntular arasında yer alıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, “Bunlardan bir tanesini bu hafta içerisinde ‘SDJ-3’ olarak adlandırdığımız yapının içerisinde gerçekleştirilen kazılar esnasında ortaya çıkardık” dedi. Çelikbaş, “Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz çünkü benzer örneklerine bu coğrafyada hiç rastlanılmamıştı. Bu bir amulet dediğimiz bir muska olarak kullanılan bir kolye ucu” ifadelerini kullanarak eserin özelliğinin altını çizdi.

BETİMLEME DEKORATİF ANLAM TAŞIYOR

Kolye ucu üzerindeki betimlemeyi de açıklayan Çelikbaş, “Üzerindeki betimde Hazreti Süleyman (aleyhisselam) bir at üzerinde elinde mızrakla şeytanı mızraklarken resmedilmiş. 3 kutsal dinde de Hazreti Süleyman (aleyhisselam) önemlidir. Yahudilik’te ve Kitab-ı Mukaddeste bir hükümdar olarak belirtilirken, İslam dininde ise hükümdarlığının yanında peygamber olarak da yer alıyor. Yani semavi dinler için önemli Hazreti Süleyman (aleyhisselam)’ın bu kolye üzerinde yer alan betimlenmesi, Anadolu arkeolojisi için ayrıca kıymetli bir eser olduğunu gösteriyor” dedi.

ASKERİ NİTELİĞİN ETKİSİ

Çelikbaş, “Rabb’imiz kötülüğü yendi” yazısına sahip kolye ucunun Hadrianopolis’te bulunmasının nedenlerinden birinin antik kentin askeri özelliğinin etkisinden kaynaklandığını belirtti. Hadrianopolis’teki kazılarda bir süvari birliğinin varlığının daha önceki yıllarda gerçekleştirilen arkeolojik kazılar neticesinde somut verilerle tespit edildiğini vurguladı. Ayrıca, Hazreti Süleyman (aleyhisselam)’ın atlara olan ilgi ve bağlılığını hatırlatan Çelikbaş, “Hazreti Süleyman (aleyhisselam)’ın orduların komutanı olduğu da bilinir. Dolayısıyla Hadrianopolis’teki Roma ve sonrasındaki Bizans dönemlerindeki süvarilerin koruyucusu olarak burada resmedildiğini anlıyoruz” dedi. Bunun yanı sıra, “Hazreti Süleyman (aleyhisselam)’ın ilim ve hikmetle donandığı ve Rabb’imizin bu özellikleri kendisine bahşettiği de bilinmektedir. Ayrıca, Hazreti Süleyman (aleyhisselam)’ın hükümleri, günümüzde hala insanlar arasında deyim olarak kullanılmaktadır” sözlerini ekledi.