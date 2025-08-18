Eskipazar’da İlk Evim Projesi Başladı

YENİ KONUT PROJESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde “İlk Evim, İlk İşyerim” projesi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 3. Etap çalışmaları başladı. Bu etap içerisinde toplamda 321 konut ve 2 dükkanlı bir ticaret merkezi bulunuyor. AK Parti Karabük İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, projenin ihalesi 3 Haziran’da gerçekleştirildi ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

İNCELEMELER YAPILDI

Proje alanında, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt incelemelerde bulundu. İncelemelere, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ile AK Parti Eskipazar İlçe Teşkilatı’nın bazı üyeleri de katılım sağladı. Açıklamada yer alan görüşlere göre, milletvekilleri Şahin, Keskinkılıç ve Salt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan “İlk Evim, İlk İşyerim” projesinin, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, projenin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundular.