Eskipazar’da Kaza, 2 Yaralı Var

KAZA ARAÇLARININ ÇARPŞMASIYLA MEYDANA GELDİ

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Olay, Eskipazar ilçesinin Mermer mevkisinde gerçekleşti. F.K. yönetimindeki 61 AEC 238 plakalı kamyonet, İ.O. (56) yönetimindeki 78 DE 173 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucunda, sürücüler F.K. ve İ.O. yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alındı.

Sinop’ta Yürütülen Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sinop'ta jandarma, Ayancık ve Gerze'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İmamoğlu Hastaneye Sevk Edildi, MR Çekildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı nedeniyle hastaneye sevk edilerek MR çekilmek üzere gönderildi.

