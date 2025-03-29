Eskipazar’da Otomobil Tıra Çarptı: 5 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, otomobilin park halindeki bir tıra çarpması sonucu toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, Karabük-Ankara karayolunun Kemikli bölgesinde gerçekleşti. İddialara göre, S.S. yönetimindeki 55 AGV 927 plakalı otomobil, yol kenarında durmakta olan T.Y. kontrolündeki 41 AKN 012 plakalı tıra arkadan çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada, otomobilin sürücüsü ve yanındaki U.H, D.S, E.S. (4 yaşında) ve D.S. (8 yaşında) yaralandı. Durum hemen bildirilerek, olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Kazayla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlatıldı.