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Eskipazar’da trafik kazası; 5 yaralı

TRAJIK TRAFIK KAZASI

Eskipazar ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında aynı aileden beş kişi yaralandı. Olay, Eskipazar’daki Tamuşlar köyü yolunda meydana geldi. A.T. kontrolündeki 06 CYZ 886 plakalı otomobil, Karabük yönünden Tamuşlar köyüne doğru seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere kenarına devrildi.

AİLE ÜYELERİ YARALANDI

Kaza sonrasında araç ters döndü ve araçta bulunan sürücü A.T. ile eşi Z.T., çocukları N.T. (13) ve A.T. (10) ile kayınvalidesi M.T. yaralandı. Yaralılar, acil durum ekipleri tarafından olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak trafik ekipleri inceleme başlattı.

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