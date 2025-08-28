Eskipazar’da Uluslararası Sanat Çalıştayı Başladı

ULUSLARARASI SANAT TERAPİSİ ÇALIŞTAYI BAŞLADI

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde önemli bir etkinlik başladı. Hadrianopolis Antik Kenti’nde gerçekleşen Uluslararası Sanat Terapisi Çalıştayı, arkeo terapi kavramını ele alacak. Bu çalıştaya, 18 farklı ülkeden toplamda 66 sanatçı katılıyor.

ÇALIŞTAYIN HİBRİT YAPISI

Çalıştayın düzenleme kurulu başkanı ve koordinatörü olan Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş, etkinlikte çok sayıda atölyenin olacağını açıkladı. Çelikbaş, “Çalıştay, hem online hem de yüz yüze olacak. Hem kültürel hem de sanatsal anlamda çalıştay hazırladık. Türkiye dahil 18 ülkeden katılımcılarımız var. Toplamda uluslararası katılımcılarımız fazla olmak üzere 66 kişiyiz. Tüm halkımıza açık etkinlik olacak.” diye konuştu.

KATILIMCILARDAN HEYECAN VERİCİ YORUMLAR

Almanya’dan katılan ressam ve illüstratör Anais Perier, Türkiye’de bulunmaktan büyük bir heyecan duyduğunu ifade etti. Türkiye’ye ilk kez geldiğini belirten Perier, “Farklı sanat pratiklerini böyle arkeolojik alanda deneyimleyeceğim için çok mutluyum.” dedi. Galler’den gelen Dorothy Spikes de, “Böyle göz alıcı bir arkeolojik alanda bulunduğum için çok heyecanlıyım. Arkeoloji ve sanat bağıntılı farklı disiplinlerin olduğu çalıştayda bulunmak gerçekten çok heyecan verici.” şeklinde konuştu.

ETKİNLİK TARİHİ

Çalıştay, 31 Ağustos’ta sona erecek. Etkinliğin sanatsal ve kültürel açıdan büyük katkılar sağlaması bekleniyor.