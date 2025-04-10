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Eskipazar OSB Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Karabük Valisi Mustafa Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen bu toplantıya, Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Vali Mustafa Yavuz’un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve OSB Bölge Müdürü Emin Demir katıldı.

YATIRIMLAR VE ÇALIŞMALAR INCELEMESI

Toplantıda, Eskipazar OSB’de devam eden yatırımlar ve yürütülen çalışmalar detaylı bir şekilde değerlendirildi. Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Bu toplantının, bölgedeki sanayi faaliyetlerini hızlandıracak adımların atılması açısından önemli olduğu ifade edildi.

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