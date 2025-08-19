Haberler

Eskipazar OSB’ye Murat Tümen Atandı

YENİ ATAMA HABERİ

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölge Müdürlüğü’ne Murat Tümen atandı. Kuruluşundan bu yana OSB’nin gelişiminde önemli katkılarda bulunan ve yakın zamanda görevinden ayrılan Emin Demir’in yerine atanan isim netlik kazandı. Yapılan incelemeler sonucunda, uzun süre Eskipazar OSB’de inşaat mühendisi olarak çalışan Murat Tümen, Bölge Müdürü olarak görevlendirildi.

MURAT TÜMEN’İN YETKİNLİĞİ

Murat Tümen’in, OSB’nin kuruluş sürecinden günümüze kadar birçok altyapı ve üstyapı projesinde yer aldığı biliniyor. Bölgeyi iyi tanıyan bir profesyonel olarak yeni görevinde başarıyla görevlerini sürdüreceği kaydedildi.

ÖNEMLİ

