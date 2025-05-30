Eskişehir 5000 Elektrikli Lokomotiflerin Önemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun katıldığı TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni, Eskişehir’de önemli bir gelişmeye sahne oldu. Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, törenle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Eskişehir 5000 elektrikli lokomotifler, hem teknik açıdan hem de raylı sistemlerin Eskişehir’deki gelişmesi açısından son derece önemli” dedi.

LOKOMOTİF ÜRETİMİ VE KENT EKONOMİSİ

Hasanbey Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirilen TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni, Bakan Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Törenin ardından milli lokomotif, Bakan Uraloğlu’nun onayı ile hareket ederken, programda yer alan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, E5000 isimli milli elektrikli lokomotiflerin Eskişehir’de üretilmesinin önemini vurguladı. Kesikbaş, bu çalışmanın, kent ekonomisine büyük değer katacak bir mühendislik olduğunu belirtti.

İHRACAT VE ESKİŞEHİR SANAYİSİ

Başkan Kesikbaş, “Bugün güzel bir gün. Eskişehir 5000 elektrikli lokomotifler, hem teknik anlamda hem raylı sistemlerin Eskişehir’deki gelişmesi açısından son derece önemli. Eskişehir ekonomisine de büyük değer katacak bir mühendislik var arkasında. Böyle bir teknolojinin Eskişehir’de üretilmesi ve ilk 5 lokomotifin de burada bulunması da kayda değer. Ayrıca, 95 tren setinin de Eskişehir’de üretileceği bilgisi var. Eskişehir sanayisi ve ekonomisi için oldukça başarılı bir durum. URAYSİM projesinin de devreye girmesiyle, zamanla çözümler elde edilecektir. Bunun yanı sıra, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin lojistik merkezine bağlanması ihracatımız açısından da son derece olumlu yansıyacak” şeklinde konuştu.

– ESKİŞEHİR