Eskişehir Afad Personeli, Tırmanışı Tamamladı

AFAD PERSONELİ ZİRVEDEN GÖRÜNTÜLERLE DÖNDÜ

Afad Eskişehir çalışanları, Kuvayı Milliye’nin kahramanlarından İpsiz Recep ve onun silah arkadaşlarının anısına düzenlenen Verçenik Dağı tırmanışını başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Verçenik Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile 23-27 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen bu anma tırmanışı, katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sundu.

TIRMANIŞ AZMİ VE GURURU

Eskişehir AFAD personeli, zorlu koşullara rağmen Verçenik Dağı’nın zirvesine ulaşmayı başardı. Etkinlik, Kuvayı Milliye Kahramanı Milis Yüzbaşı İpsiz Recep ve silah arkadaşlarının anısını yaşatmaya yönelik bir saygı duruşu olarak düzenlendi. Tırmanış sonunda katılımcılar zirvede Türk bayrağı ile AFAD flamasını açarak bu anlamlı anı ölümsüzleştirdi.

M. Batshuayi, Almanya’da Başarılı Olmadı

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Süper Lig'den Bundesliga'ya geçiş yaptı fakat başarılı olamadı. Şimdi Frankfurt'tan ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
U10 Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

U10 Mini Minikler Turnuvası, Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda başarıyla tamamlandı. Minik sporcular, sergiledikleri centilmenlikle büyük takdir topladı.

