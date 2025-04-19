Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sınavları Gerçekleşti

ESKİŞEHİR’DE SINAVLAR BAŞLADI

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde Açıköğretim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sınav işlemleri gerçekleştiriliyor. 19 Nisan Cumartesi günü, Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin bahar dönemi sınavları başlamış durumda. Sınav dolayısıyla kampüste yoğun bir öğrenci kalabalığı gözlemleniyor.

ÖĞRENCİLER SINAVDA, AİLELER BEKLEMEDE

Farklı derslerden sınavlara katılan öğrenciler, sınav salonlarında sorularını çözüyor. Bu esnada, öğrencilerin yakınları bahçede onları bekliyor. Sınav saatine yetişmeye çalışan bazı öğrenciler ise trafikte yoğunluk yaratıyor. Açıköğretim sınavları, 20 Nisan Pazar günü de devam edecek.