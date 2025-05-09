Eskişehir-Ankara Yolunda Kaza Meydana Geldi

ESKİŞEHİR-ANKARA KARAYOLUNDA KAZA

Eskişehir-Ankara karayolunda gerçekleşen bir kazada, fayans yüklü bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre, Polatlı ilçesinde seyir halindeki tır, kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA SONRASI TRAFİK SORUNU

Kaza nedeniyle devirilen tır, yolun Ankara istikametini tamamen trafiğe kapattı. Bu durum, bölgede kilometrelerce araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor ve sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Kaza ile ilgili adli inceleme başlatıldı.