Eskişehir Bisiklet Yolu Projesine Dikkat Edilmeli

ESKİŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BİSİKLET YOLU PROJESİNE ELEŞTİRİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı bisiklet yolu uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ünlü, bu projenin “kent içi ulaşımı dönüştürme” vaadi taşıdığını öne sürdü. Çevreci ulaşım şekillerinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, bunun nasıl bir yöntemle yapılması gerektiğine dair görüşlerini aktardı.

ALTERNATİF ULAŞIM ÖNERİLERİ

Ünlü, “Ancak bu destek, başka ulaşım türlerini cezalandırarak, esnafı mağdur ederek ve şehir içi lojistiği aksatarak verilmemelidir.” dedi. Şehir yönetiminin bir vizyona ihtiyaç duyduğunu, fakat bu vizyonun kent dinamikleri ile uyumlu olması ve halkla birlikte geliştirilen bir süreçle yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Yılın büyük bir bölümünde soğuk havaların etkili olduğu bir şehirde bisikletli ulaşımın merkezi bir ulaşım politikası olarak benimsenebilmesi için alternatiflerin de eş zamanlı geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

ULAŞIM EKOSİSTEMİNDE DENGE ARAŞTIRMASI

Ünlü, şehir merkezine yapılacak her bisiklet yolu metrenin ciddi bir trafik baskısı yaratacağını dile getirerek, “Toplu taşıma, ambulans ve ticari araçlar için de aksamalara zemin hazırlayabilecektir.” uyarısında bulundu. “Bir şehirde otomobili tamamen düşmanlaştırmak yerine ulaşım ekosisteminin dengeli yönetimi esastır çünkü Eskişehir’de esnaf, çocuklu aileler, yaşlılar, engelliler veya şehir dışı çalışanlar için otomobil hala bir zorunluluktur.” ifadelerini kullandı. Bu grupların ihtiyaçları göz ardı edilerek yapılacak dönüşümlerin adil olmayacağına dikkat çekti.