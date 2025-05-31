Eskişehir’de 1 Milyon 307 Bin Ceza

MAYIS AYI DENETİMLERİ

Eskişehir Valiliği, mayıs ayına ait Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Bu denetimlerde toplamda 1 milyon 307 bin 396 TL idari para cezası uygulandı. Mayıs ayında, Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, tüketicinin korunması amacıyla Eskişehir’in merkezi ve ilçelerinde fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlıkları gibi konulara odaklanarak denetim gerçekleştirdi.

DENETİM SONUÇLARI

Yapılan denetimlerde 197 farklı firma ile 5 bin 972 ürün kontrol edildi. Ayrıca, haksız fiyat artışı kapsamında ise 63 firma ve 315 ürün denetlendi. Bu denetimler sonucunda, il müdürlüğü tarafından tespit edilen ihlaller nedeniyle toplamda 1 milyon 307 bin 396 TL tutarında idari para cezası uygulanmış oldu.

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRMESİ

Haksız fiyat artışıyla ilgili yapılan denetimlerde ortaya çıkan durumlar ise, yasalar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı’nın haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildi.