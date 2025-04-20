Eskişehir’de 12 saat süren kovalamaca

POLİSİ KANDIRAN OTOMOBİL HÜKÜMETİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Eskişehir’de yaklaşık 12 saat boyunca polis ekiplerinden kaçan otomobilin bagajında büyük tehlike arz eden malzemeler bulundu. Araçta yapılan aramada, 1 uzun namlulu otomatik silah, 1 şarjör, 8 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi. Aracı kullandığı öne sürülen kişiye ise çeşitli maddelerden toplamda 24 bin 854 lira idari para cezası uygulandı.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADI

Alınan bilgilere göre, dün gece geç saatlerde polisin “dur” ihtarına uymayan 26 EY 869 plakalı sedan otomobil, sabah saatlerinde plaka tanıma sistemi aracılığıyla tespit edilip takibe alındı. Ancak cam filmi nedeniyle sürücüsü görünmeyen araç, çevreyolunda kaçmaya başladı. Takip eden polis ekipleri, aracın trafiği tehlikeye düşürerek kaçmaya devam ettiğini belirledi. Sürücü, aracı yol çalışması yapan işçilerin üzerine sürdü.

UZUN KOVALAMACANIN SONUCU TEHLİKELİ BULGULAR

Yaklaşık 12 saat boyunca kaçan otomobil, bir noktada izini kaybettirip Şehit Mustafa Kemal Arslan Sokak’ta terk edildi. Ekiplerin araca ulaşmasının ardından, ruhsat sahibi E.G. (25) ile karşılaşıldı. E.G., aracı kullanan kişinin gelmesini sağladı. Araca gelen İ.Ö. (28), kendini sürücü olarak tanıttı. Ancak ekiplerin “Dün neredeydin, polisten kaçtın mı?” sorularına İ.Ö. herhangi bir yanıt vermedi.

ARAÇTA CEPhANELİK BULUNDU

Yapılan detaylı aramada bagajda 1 uzun namlulu otomatik silah, 1 şarjör, 8 fişek ve 1 bıçak bulundu. Ele geçirilen silah ve diğer malzemelerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı belirtildi. Silahın ruhsatlı olduğu tespit edilirken, İ.Ö.’ye “dur” ihtarına uymamak, “ters yönde araç kullanmak” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” maddelerinden toplamda 24 bin 854 lira idari para cezası uygulandı. Olay sonrası, aracın cam filmli olduğu gerekçesiyle bağlanarak otoparka çekildi.