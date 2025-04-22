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Eskişehir’de 127 Şahsın Yakalandığı Açıklandı

ESKİŞEHİR’DE YAPILAN POLİS VE JANDARMA OPERASYONLARI

Eskişehir’de son bir haftada polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda, aranması bulunan 127 kişi yakalandı. Elde edilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın aranan şahıslarla ilgili çalışmaları devam ediyor.

HAFTALIK ÇALIŞMALARIN DETAYLARI

Kent genelinde 14-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar kapsamında, 187 uygulama noktasında toplam 1,628 personel görev aldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda farklı suçlardan aranan 92 kişi, 5 yıla kadar aranan 26 kişi, 5-10 yıl aranan 4 kişi ve 10 yıl ve üzeri aranan 5 kişi olmak üzere toplam 127 şahıs ele geçirildi.

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