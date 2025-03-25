Eskişehir’de 14 Kişiye Adli Kontrol Kararı

GÖZALTI SAYISI VE İŞLEM YAPILAN ŞAHISLAR

Eskişehir’de 5 gün boyunca süren izinsiz gösteriler nedeniyle gözaltına alınan kişilerle ilgili gelişmeler yaşandı. Polis, kent genelinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen bu protesto eylemleri sırasında çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Açıklamada, toplamda 27 kişinin gözaltına alındığı ve 33 birey hakkında işlem yapıldığı ifade edildi.

ADLİ KONTROL VE YURTDIŞI YASAĞI

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 14’ü, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme, bu 14 şahıs hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına ve yurtdışına çıkış yasağı koydu. Bu karar, olayların ardından atılan bir adım olarak dikkat çekiyor.