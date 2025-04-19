Eskişehir’de 20 Şüpheli Tutuklandı

ESKİŞEHİR MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Eskişehir merkezli olarak gerçekleşen bir dolandırıcılık operasyonunda, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme bahanesiyle insanları dolandırdığı iddia edilen 20 şüpheli tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Operasyon sırasında toplamda 70 zanlı yakalandı; bunlardan 2’si yeni doğum yaptıkları sebebiyle ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMALAR

Yakalanan şüphelilerden 68’i adliyeye sevk edildi ve bunlardan 4’ü savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklandı. Daha önce farklı bir suçtan cezaevinde bulunan 1 zanlı hakkında ise bu davadan da tutuklama kararı alındı. Hakimlik, 15 şüpheli hakkında ev hapsi, 30 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

DOLANDIRICILIK SUÇU VE ZARAR MİKTARI

Şüphelilerin, “0850” ve “0312” ile başlayan telefon numaralarını kullanarak vatandaşları aradığı ve dijital yayın platformları adına işlem yaptıkları izlenimi verdiği belirlendi. “Nitelikli dolandırıcılık” suçunu işleyen şüphelilerin, mağdurların yaklaşık 3,5 milyon lira zararının oluşmasına sebep olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 70 zanlı yakalanmış oldu.