Eskişehir’de 22 Bin Öğrenci Eğitildi

EĞİTİM FAALİYETLERİNE DEVAM

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma 2” projesi çerçevesinde, şehir genelinde toplam 22 bin öğrenciye teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konusunda eğitim veriyor. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca uygulanan etkinlikler kapsamında, ortaokul ve lise düzeyindeki 10 bin 500 öğrenciye “Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet Kullanımı” temalı seminerler düzenleniyor.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ ÜÇ AŞAMALI

Bunun yanı sıra, anaokulu ve ilkokul seviyesindeki 11 bin 500 öğrenciye “Hacivat ve Karagöz’ün Polisle Tanışması – Karagöz’ün Teknoloji ile İmtihanı” isimli gölge oyunu ile bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Bu etkinliklerde, çocuklara trafik kuralları, polislik mesleği, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı gibi konular detaylı bir şekilde anlatılıyor.