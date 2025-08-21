Eskişehir’de 231 bin TL ceza

DENETİM VE CEZA UYGULAMALARI

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ağustos ayında yaptığı denetimler sonucunda, tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda esaslarını ihlal eden işletmelere toplam 231 bin 322 TL idari para cezası uyguladı. Yapılan bu denetimlerin amacı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicilere sağlıklı ürün sunmaktı. Denetimler, rutin olarak gerçekleştirilen kontrollerin bir parçası olarak önemli bir yer tutuyor.

KAPSAMLI DENETİMLERİN SONUÇLARI

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 14-20 Temmuz tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Denetim Raporu’na göre; 1.289 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 26 adet ithalat işlemi, 182 adet ihracat işlemi ve 14 adet numune alımı gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 6 adet idari yaptırım ve 1 imha kararı alındı.

IDARİ YAPTIRIM VE CEZA UYGULAMALARI

Denetim süreci kapsamında yapılan idari yaptırımlar neticesinde, işletmelere toplamda 231 bin 322 TL para cezası kesildi. Bu uygulama, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenen kuralların uygulanabilirliğini artırarak güvenilir gıdaya ulaşmayı hedefliyor. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği için bu tür denetimlerin devam edeceğini belirtiyor.