Eskişehir’de 237 Gıda İşletmesi Denetlendi

DENETİMLERİN YAPILMASI VE SONUÇLARI

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 237 gıda ve yem işletmesi kontrol edildi. Kontroller, risk esaslı bir yaklaşım ile yapılarak, gıda ve yem işletmelerinin durumları değerlendirildi.

İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNE GÖZ ATILIYOR

Denetim süreci içerisinde, 51 ithalat işlemi ve 209 ihracat işlemi incelendi. Elde edilen sonuçlar, uluslararası gıda güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Denetimlerde ayrıca, toplam 17 numune alımı gerçekleştirildi. Bu numunelerin analizleri, gıda güvenliğini temin etmek amacıyla yapılacak.

IDARİ YAPTIRIMLAR VE CEZALAR

Elde edilen verilere göre, denetimlerde 3 idari yaptırım kararı alındı ve toplamda 1 milyon 307 bin 492 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında 2 toplatma ve 1 imha kararı da alındı. Bu uygulamalar, gıda ve yem güvenliğinin sağlanması için önemli bir adım oluşturuyor.