Eskişehir’de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Eskişehir’de, toplamda 86 yıl 11 ay, 10 yıl 2 ay ve 7 yıl 5 gün hapis cezası bulunan üç firari hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

SUÇ KAYITLARI FARK YARATIYOR

Elde edilen bilgilere göre, ekipler, 161 suç kaydı bulunan ve 86 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 18 yaşındaki Yeliz U’yu, 54 suç kaydı olan ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip 24 yaşındaki Yonca S. ile 42 suç kaydı bulunan ve 7 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırılan 19 yaşındaki Gülbeyaz A’yı gerçekleştirdikleri operasyonla ele geçirdi. Üç hükümlünün tüm suç kayıtlarının hırsızlık suçundan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yakalanan hükümlüler, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu durum, Eskişehir’de suç ve suçlularla mücadelenin süratle devam ettiğini gösteriyor.