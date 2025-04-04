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Eskişehir’de 5 Bin 499 Araca Ceza Kesildi

SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLER

Eskişehir’de polis ekipleri, son bir hafta boyunca 9 bin 478 aracı kontrol ediyor. Bu denetimlerde 5 bin 499 araca cezai işlem uygulanıyor. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart – 1 Nisan 2025 tarihleri arasında yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

CEZAİ İŞLEMLERİN DAĞILIMI

Kontrol edilen araçlar arasında; 28 alkollü araç kullanımı, 79 sürücü belgesiz araç kullanımı, bin 68 park yasağı ihlali, 2 bin 775 hız aşımı, 205 kırmızı ışık ihlali, 35 taşıma kanununa uygun olmama, 127 emniyet kemeri takmama, 13 abart egzoz kullanımı ve 90 kask takmama gibi çeşitli maddeler üzerinden toplam 5 bin 499 araca işlem yapılıyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda 113 araç trafikten men ediliyor. Ayrıca, 2 sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği bildiriliyor. Bu tür denetimler, trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

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