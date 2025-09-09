Haberler

Eskişehir’de 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin başarılı çalışması ile kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Günyüzü ilçesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, şüphelilerin kaçak kazı gerçekleştireceğine dair bilgi aldı ve harekete geçti.

KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen alanda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede, 1 adet alan tarama cihazı ve onun aparatları, 3 adet metal arama çubuğu, 4 adet alan tarama çubuğu ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Haberler

Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.