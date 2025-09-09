Eskişehir’de 5 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

ŞÜPHELİLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin başarılı çalışması ile kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Günyüzü ilçesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, şüphelilerin kaçak kazı gerçekleştireceğine dair bilgi aldı ve harekete geçti.

KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen alanda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede, 1 adet alan tarama cihazı ve onun aparatları, 3 adet metal arama çubuğu, 4 adet alan tarama çubuğu ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı.