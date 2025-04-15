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Eskişehir’de 528 Servis Aracı Denetlendi

DENETİMLER KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eskişehir’de, son bir haftada polis ve jandarma ekipleri tarafından 528 servis aracı ile okul çevresindeki 212 farklı mekan kontrol ediliyor. Edinilen bilgilere göre, bu denetimler İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

SONUÇLAR VE KONTROL EDİLEN MEKANLAR

7-14 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, kontrol edilen 528 servis aracı ve şoförlerinden 17’sinin kusurlu olduğu tespit ediliyor. Ayrıca, okul çevrelerinde 49 kahvehane, 58 market/tekel, 2 oyun salonu ve 103 park/bahçe kontrol ediliyor. Denetimler sırasında 347 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı aktarılıyor.

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