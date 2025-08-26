Eskişehir’de 55 Tarihi Sikke Bulundu

ROMA DÖNEMİNE AİT SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 55 adet sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin tarihi eser bulundurduğu ve satış amacıyla müşteri arayışı içinde olduğu bilgisine ulaştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, yakalanan şüphelinin yanındaki çantada toplam 55 sikke bulundu. Bu sikke sayısının 45’i bronz, 10’u ise gümüş olarak kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet” suçundan soruşturma başlatıldı.