Eskişehir’de 67 Şahıs Yakalandı

POLİS VE JANDARMADAN DENETİM

Eskişehir’de gerçekleştirilen denetimlerde, polis ve jandarma ekipleri, çeşitli hapis cezaları ve arama kararı bulunan toplam 67 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, 2-9 Haziran tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmada bin 510 personel görev aldı ve 173 farklı uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 67 şahıs yakalandı. Bu kişilerden 38’i çeşitli suçlardan aranıyordu. Yakalanan şahısların 25’inin hakkında 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğu, 2’sinin 5 ile 10 yıl arasında, 2 şahsın ise 10 yıl ve üzeri hapis cezası olduğu tespit edildi.