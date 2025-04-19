Eskişehir’de 71 Şüpheli Yakalandı

ESKİŞEHİR MERKEZLİ OPERASYONLAR

Eskişehir merkezli olarak 24 ilde gerçekleştirilen polis operasyonlarında, televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edecekleri vaadiyle 14 milyon TL dolandıran 71 şüpheli yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda düzenlenen bu operasyonlarda, Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya’da ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik eş zamanlı çalışmalar yapıldı. Toplamda 74 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE İŞLEMLER

Eş zamanlı düzenlenen operasyona katılan polis ekipleri, 54’ü kadın olmak üzere 70 şüpheliyi yakaladı. Üç kişi firarda iken bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yakalanan 70 şüpheliden iki kadın, yeni doğum yaptıkları için ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 68 şüpheli, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından dört otobüsle adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nda sorgulanan şüphelilerden dördü, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TUTUKLAMALAR VE MAHKEME KARARLARI

Savcılığa sevk edilen 65 şüpheliden 19’u tutuklanırken, farklı bir suçtan cezaevinde bulunan bir şüpheli de tutuklandı. Mahkeme, 15 şüpheli için ev hapsi cezası verirken, 30 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.