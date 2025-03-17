Eskişehir’de Adam Yanlışlıkla Kendini Vurdu

Eskişehir’de kazayla yaralanma olayı

Olay, Gökmeydan Mahallesi Sarper Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, O.D. (30) isimli bir şahıs, kaldırımda hasmını gördüğünü düşünerek belindeki silahına yöneldi. Ancak, silah ateş alarak O.D.’nin kasıklarından yaralanmasına neden oldu.

sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. O.D.’nin silahının, olay sırasında onun arkadaşı tarafından araçla olay yerinden alındığı iddia ediliyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.