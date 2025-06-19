Eskişehir’de Afad-Red Tatbikatı Yapıldı

AFET MÜDAHALE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİ

Eskişehir’de AFAD-RED senaryosu kapsamında “Çoklu Afet Müdahale Masabaşı Tatbikatı” düzenlendi. Odunpazarı merkezli 6.7 büyüklüğündeki deprem senaryosu çerçevesinde, koordinasyon, müdahale kapasitesi ve hazırlık seviyesi gözden geçirildi. Senaryo dahilinde endüstriyel kaza (kimyasal sızıntı), yolcu treni kazası ve havalimanında uçak kazası gibi çoklu afet durumları simüle edildi.

AFET GRUPLARI GÖREVDE

Tatbikatta 23 afet grubu, 215 personel ve 46 araç aktif olarak görev aldı. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier başkanlığında toplandı. Tatbikat boyunca, tüm ihtiyaç ve talepler AFAD Başkanlığı ile anlık olarak paylaşıldı.