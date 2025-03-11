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Eskişehir’de Aile Müdürü Çocuklarla İftarda Buluştu

ÇAĞDAŞ İFTAR BULUŞMASI

Eskişehir’de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Orhan Bayrak ve kurum yetkilileri, çocuklarla birlikte iftar yemeği gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Anadolu Çocuk Evi’nde kalan çocuklarla bir araya gelerek bu özel anı paylaştı. İftar sırasında çekilen renkli fotoğraflar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesaplarından takipçilere sunuldu.

PROGRAMDAKİ İSİMLER

İftara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Orhan Bayrak, İl Müdür Yardımcısı Bahadır Sarı ve ÇEKOM Müdürü Alper Mehmet Çevik katıldı. Ayrıca, Zeynep Gündüver, İlkay Aksoy ve Firdevs Kocatürk de etkinlikte yer aldı. Bu buluşma, hem çocuklar hem de katılımcılar için unutulmaz anlar sundu.

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