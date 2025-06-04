Eskişehir’de AK Parti Bayram Programı Yapıldı.

ESKİŞEHİR’DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Eskişehir’de AK Parti İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliği, katılımcılar arasında kaynaşmayı sağladı. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, programda yaptığı konuşmada bayramların “Allah’ın sunduğu, gönülleri birleştiren ve kırgınlıkları unutturan zamanlar” olduğunu belirtti. Ayrıca AK Parti’nin 22 yıllık geçmişine vurgu yaparak, “Hiç şüphesiz bu ulu çınarın temeli sadakat, vefa ve istişare kültürü” dedi. Dönmez, teşkilatları kuran ve zorlu koşullarda mücadele veren büyüklerden bahsederek onların tecrübesinin “en büyük hazine” olduğunu ifade etti.

HİZMETLERİMİZLE HERKESE YOL ARKAŞIDIYIZ

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, iktidarları süresince Türkiye’ye önemli hizmetler sunduklarını dile getirdi. “Her bir sokağımızdaki arkadaşımıza, komşumuza, kardeşimize yol arkadaşı olduk.” diyen Gürcan, “Onun derdiyle dertlendik. Kimsesizlerin kimsesi olduk. Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye oldu.” ifadesiyle toplumun her kesiminde emeğe sahip çıktıklarını vurguladı. Gürcan, sadece Türkiye’de değil, dünyada kimsesiz hissedenlerin yanında olduklarını belirtti.

TÜRKİYE’NİN SANAYİ ATILIMI VE KAZANIMLARIMIZ

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Nebi Hatipoğlu, Türkiye’nin son yıllarda sanayi alanında kayda değer bir atılım gösterdiğini belirtti. Bu kazanımların korunması için “liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin mevcut iktidarının devam etmesi” gerektiğinin altını çizdi. Hatipoğlu, bu durumun kazanımların sürdürülebilirliğinin teminatı olduğunu değerlendirdi.

PROJELERLE ESKİŞEHİR’İN GELECEĞİNE YENİ BİR KATKI

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentte gerçekleştirilen önemli projelerden bahsetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katılımıyla “Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi”nin demir yolu bağlantısının temel atma törenini hatırlatan Albayrak, bu projeyle Eskişehir’in “belki de 40 yıldır beklediği hayalin gerçek olduğunu” söyledi. Albayrak, yüksek tonajlı ürünlerin rayla limanlara ulaşmasının “maliyetleri düşürecek, karbon salınımını azaltacak ve Eskişehir’i lojistik bir üs haline getirecek.” bilgisini verdi. Ayrıca, Eskişehir’in kazanacak olan tarafının Eskişehirliler ve sanayi olacağını vurguladı. Konuşmaların ardından bayramlaşma töreni düzenlendi.