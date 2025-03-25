Haberler

Eskişehir’de AK Parti’den İftar Yemeği

İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Emek Mahallesi’nde bir iftar yemeği gerçekleştiriyor. Programa Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, İl Başkanı Gürhan Albayrak, MKYK üyeleri, ilçe başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ve yönetimleriyle birlikte çok sayıda davetli katılıyor.

TEŞEKKÜR MESAJI

Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu güzel akşamda bizlerle olan Milletvekilimiz Prof. Dr. Ayşen Gürcan hocama, İl Başkanım Gürhan Albayrak’a, MKYK üyelerimize, ilçe başkanlarıma, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarıma ve yönetimleri ile davetimize icabet eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, Ramazan’ın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Birlikteliğimiz daim olsun” şeklinde açıklama yapıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kapıkule’de Tırlardaki Gizli Bölmelerde Para Bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrollerinde, üç tırda beyan edilmeyen 10 milyon TL değerinde avro ve sterlin bulundu. Paralar, şoförler tarafından gizli bölmelere yerleştirilmişti.
Haberler

Özgür Özel, Espressolab’e Boykot Çağrısı Yaptı

Son günlerde Türkiye'de siyasi gelişmelerle birlikte bazı markalara boykot çağrıları yükseldi. Özgür Özel'in mitingi sonrası "Gloria Jeans boykot mu?" sorusu gündeme geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.