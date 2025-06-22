Eskişehir’de, AK Parti’ye saldırı düzenlendi

ESKİŞEHİR’DE SALDIRIYA UĞRAYAN STANDIN DURUMU

Eskişehir’de, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kurulan standa, kimliği belirsiz bir kişi saldırıda bulundu. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı. Tepebaşı ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde yer alan bir AVM önünde AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, üye kayıt ve bilgilendirme programı çerçevesinde bir stand açmıştı. Bugün sabah erken saatlerde bu standa, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın stanttaki pankartları indirdiği ve plastik sandalyeyi kırdığı ifade ediliyor. AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya da durumu polise ileterek suç duyurusunda bulundu.

HÜZÜNLÜ BİR SABAH

Konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, “Bugün hüzünlü bir sabaha uyandık. Maalesef Espark önünde bulunan ‘AK Parti Seninle Eskişehir’ üye çadırımıza yapılan saldırıyı kınamak için buradayız. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu çadırda hem üye çalışmaları yapıyor hem de Eskişehirli hemşehrilerimize AK Parti’nin şehrimize sunduğu hizmetleri ve faaliyetleri anlatıyorduk,” dedi. Kaya, bununla birlikte, “Bu saldırı, hizmeti düşünemeyen, hizmeti hazmedemeyen, bağnaz ve çağ dışı bir zihniyetin ürünü” ifadelerini kullandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunmasını bekledikleri ve detaylı bir açıklama yapacaklarını dile getirdi.

ÖNCEKİ OLAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Daha önce Uluönder Mahallesi’ndeki başka bir standda da bir şahsın alkollü olarak tepki gösterdiğini belirten Kaya, durumu tatlıya bağladıklarını aktardı. “Dün sadece Uluönder’deki çadırımızda bir olay yaşandı. Gelen şahıs alkollü olduğu için olayı hoşgörüyle karşıladık. Hatta ona çay ikram ettik,” diye konuştu. Kaya, bu olayı da emniyet mensuplarına şikayet ettiklerini vurguladı. “Şu anda çadırlarımıza ilgi çok yüksek. Hem Odunpazarı hem de Tepebaşı’ndaki çadırlarımızda her gün 40-50 kişi üye oluyor,” dedi.

Kaya, bu tür olumlu tepki ve desteklerin kendilerini motive ettiğini ancak yine de saldırıların kendilerini yıldıramayacağını ifade etti. “Buna izin vermeyiz, müsaade etmeyiz. Bizim amacımız, halkımızın dertlerini dinlemek ve çözüm üretmektir,” diye ekledi.