Eskişehir’de Alkollü Sürücü Yakalandı

POLİS TAKİBİNE UYANMAYAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Eskişehir’de, 2.31 promil alkol alan şahıslar polisten dakikalarca kaçarken, araçları bağlandı. Olay, Gündoğdu Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, K.A. yönetimindeki 26 AGR 200 plakalı sedan otomobil, polisin ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan araç, Gündoğdu Mahallesi’nin ara sokaklarında ve çevre yolunda izini kaybettirmeye çalıştı.

TAKİPTEN KAÇAMADILAR

Polisten hızlı bir biçimde kaçan araç, Fevziçakmak Mahallesi’nde bir kavşakta kıstırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motorize Yunus Timleri tarafından önü kesilen araçtaki sürücü K.A. ve yanındaki C.A.’ya ters kelepçe yapıldı. Neyse ki kovalamaca sırasında herhangi bir kaza meydana gelmedi. Sürücü K.A.’ya yapılan alkol muayenesinde 2.31 promil alkollü olduğu belirlendi. K.A.’ya çeşitli sebeplerden dolayı işlem yapılırken, 26 AGR 200 plakalı otomobil ise bağlandı. Olay yerine gelen şahısların yakınları, polislere dil dökmelerine rağmen sonuç alamadı.

ÖNEMLİ

Edirne’de Kürek Şampiyonası Tamamlandı

Edirne'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, yaklaşık 400 sporcu ile tamamlandı. Fenerbahçe, 19 ve 17 yaş altı kategorilerinde şampiyonluk kazandı; ödüller yerel yetkililerce verildi.
Kırmızı Et Ürünlerinde Tağşiş Devam Ediyor

Türkiye'de kırmızı et ürünlerinde, köfte ve sucuk gibi gıda maddelerinde kanatlı etleri ve organ etlerinin kullanımı devam ediyor, cezalar etkili olmuyor.

