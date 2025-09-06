Eskişehir’de Ambulansı Kovaladılar, Gözaltına Alındılar

SAĞLIK EKİPLERİNE YAPILAN SALDIRI

Eskişehir’de, 2 şahsın bulunduğu bir aracın sağlık ekiplerini uzun süre kovalaması sonucunda, ekipler Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne sığındı. İddialara göre, 1 minibüs dolusu ve 2 araçla izinsiz olarak kuruma giren şahıslar gözaltına alındı. Olay, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, Erenköy Mahallesi’ndeki Mamuca Kavşağı’nda gerçekleşti. Burada bir ambulans, bilinmeyen bir sebeple bir otomobilden yol istedi.

KOVALAMACA VE KAÇIŞ

Araçtaki kişiler, ambulansa sinirlenerek peşine düştü. Sağlık ekipleri, hızlı bir şekilde şehir içinde kaçmaya çalışarak izlerini kaybettirmeye gayret etti. Çok sayıda kez ters yöne girdiği ve kaza tehlikesi atlattığı belirtilen ambulansın peşindeki araç, trafik kurallarını ihlal ederek ısrarla takipten vazgeçmedi. Bahsi geçen araç, ambulansı takip eden sağlık ekibinin sığındığı Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne kadar geldi.

AMBULANS GÖREVLİLERİNE SALDIRI

Sağlık ekibinin peşine düşen 2 şahıs, kuruma girdikten sonra bağırmaya başladı. Korkudan ambulansın kapılarını kilitleyen erkek ve içerisinde 2 kadın sağlık görevlisi, şahısların araca vurduğu iddiasında bulundu. Şahısların agresif tutumları, görevlilerce kaydedildi ve durum polise bildirildi. Polis ekipleri olay yerinde bulunduğu esnada, şahısların çağırdığı ve minibüs dolusu arkadaşları kuruma geldi.

POLİS MÜDAHALESİ

Polisin uyarısıyla dışarı çıkartılan şahıslar, kurumun kapısında beklemeye başladı. Gözaltına alınmaları gereken şahıs, sağlık ekibinden özür dileyerek evine gitmek istedi, ancak bu çabası sonuç vermedi. Ambulansı kovalayan ve trafiği tehlikeye atan şahıslar, basın mensubunun “neden yaptın?” sorusuna önce gülerek yanıt vermekten kaçındı. Daha sonra “Benim özlük haklarıma saldırı var” şeklinde serzenişte bulundu. Şahıslar, işlemleri için emniyete götürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, sağlık ekibi, maruz kaldıkları şiddet sebebiyle görevlerine devam edemeyeceklerini belirtti.