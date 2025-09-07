Eskişehir’de Ambulansı Kovalayan Baba-Oğul

BABA-OĞUL AMBULANSI KOVALADI

Eskişehir’de, bir baba ve oğlu, gece saatlerinde otomobilleriyle kilometrelerce ambulansı takip etti. Y.F.K. ve babası T.K., bu eylem sırasında sağlık görevlilerinin can güvenliğini tehlikeye sokmuş oldu. Olay, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Sağlık görevlileri, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne sığındı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Baba ve oğul, sağlık görevlilerini kurumun içine girerek takip etti ve olay yerinde bir minibüs arkadaşlarını çağırdı. Bu durum üzerine polisin müdahalesiyle gözaltına alındılar. Emniyetteki işlemlerinin ardından ters kelepçeli şekilde adliyeye sevk edilen baba ve oğlum yaşanan sürecin ardından basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

SERZENİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gece saatlerinde basın mensubunun “neden yaptın?” sorusuna ilk önce gülen sonra ise “Benim özlük haklarıma saldırı var” şeklinde yanıt veren T.K. ve oğlu Y.F.K.’nin başları önde görüldü. Olayın gelişimi, yerel halk arasında da geniş yankı buldu.