Eskişehir’de Ambulansı Kovalayan Baba-Oğul Tutuklandı

AMBULANSI KOVALAYAN BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Eskişehir’de, babasıyla birlikte otomobilleriyle kilometrelerce ambulansı kovalayan Y.F.K. ve T.K., çıkan olaylar sonunda mahkemece tutuklandı. Dünkü gece saatlerinde meydana gelen olayda, baba-oğul sağlık görevlilerinin can güvenliğini tehlikeye atarak, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi’ndeki Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne kadar takip etti.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE TEHDİT

Ambulansın sağlık görevlileri, bu sırada kurumun içerisine sığınarak yardım aradı. Baba-oğul, burada sağlık çalışanlarını tehdit ederek olay yerine bir minibüs arkadaşlarını çağırdı. Polis, durumu fark ederek hemen harekete geçti ve baba-oğlu gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından, ters kelepçeli bir şekilde adliyeye sevk edilen şahıslar, mahkemeye çıkarıldı.

SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMA

Yusuf Furkan K. ve Tarık K., mahkemece tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, sağlık çalışanlarının güvenliği ile ilgili endişeleri artıran bir durum olarak dikkat çekiyor.