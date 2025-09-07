Eskişehir’de Ambulansı Takip Eden Baba Oğlu

AMBULANSI TAKİP EDEN BABA VE OĞUL TUTUKLANDI

Eskişehir’de, yol verdikleri ambulansı takip ederek içindeki sağlık çalışanlarını tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan baba ve oğlu, mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde gece meydana geldi. Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne ait ambulansın sürücüsü, önünde ilerleyen otomobilin sürücüsünden yol vermesini istedi.

TAKİP VE SALDIRI ANSIZIN GERÇEKLEŞTİ

Yusuf Furkan K. ile babası Tarık K., ambulansın geçmesinin ardından aracı takip etmeye başladı ve Yenikent Mahallesi’nde bulunan başhekimliğe kadar ambulansta bulunan bir erkek ve iki sağlık çalışanına saldırdı. Ambulans personeli, kendini araca kilitleyerek yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baba ve oğlunu yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan iki şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Yusuf Furkan K. ve Tarık K., “sağlık çalışanlarını tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.