Eskişehir’de Ambulansı Takip Eden Baba-Oğul Tutuklandı

AMBULANSI YOLDA TAKİP ETTİLER

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, yol verdikleri ambulansı takip ettikten sonra 3 sağlık çalışanını tehdit ettikleri iddiasıyla baba ve oğlu tutuklandı. Erenköy Mahallesi’nde seyreden Eskişehir Ambulans Servisi’ne ait bir ambulansın sürücüsü, önünde ilerleyen otomobilin sürücüsünden yol istedi. Otomobildeki Y.F.K. ile babası T.K. ambulansın geçişine izin verdi. Ancak daha sonra baba ve oğul, araçlarıyla ambulansın peşine düştü ve Yenikent Mahallesi’ndeki başhekimliğe kadar geldiler.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEHDİT

Şüpheliler, ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanını tehdit etti. Sağlık personeli, kendilerini ambulansa kilitleyip yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının akabinde nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından “tehdit” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlarından tutuklandı.