Eskişehir’de Anadolu İmam Hatip Lisesi Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Eskişehir’de kamu kaynaklarıyla tamamlanan Anadolu İmam Hatip Lisesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yenidoğan Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılışta konuşma yapan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, 2014 yılından bu yana oluşturulan vizyon çerçevesinde, proje okul konseptiyle imam hatip okullarına önemli bir ivme kazandırdıklarını aktardı. İmam hatip okullarında 12 projenin hayata geçirildiğini belirten İşleyen, bu proje okulları aracılığıyla öğrencileri yüksek nitelikli ortamlarda yetiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

EĞİTİMİN KALİTESİ ARTIRILIYOR

İşleyen, kültür, sanat, spor ve yabancı diller dahil hemen her alanda eğitim verildiğine işaret ederek, “Bu eğitimleri kaliteli bir şekilde veriyoruz. Daha önce Fransızca, İtalyanca, Arapça gibi dillerle yürütülen eğitimlerimize şimdi Japonca, Çince, Rusça ve Farsça gibi diller de eklenmiş durumda. 10 yabancı dilin öğretildiği hazırlık sınıflarımızda eğitim süreci devam ediyor.” dedi. Açılışı yapılan okulda fen ve sosyal bilimler projelerinin uygulandığını vurgulayan İşleyen, “Ortaokulda yoğunlaştırılmış yabancı dil ve hafızlık projeleri ile öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 170 hafız imam hatip okulundan 11 bin civarında hafız öğrenci yetiştirdik. 18 bin hafız öğrencimiz eğitimlerine devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

EĞİTİMDE YENİ YATIRIMLAR

Vali Hüseyin Aksoy, eğitim başarılarının ileriye taşınabilmesi için okulların fiziki koşullarının iyi bir seviyeye ulaşmasının önemini vurguladı. Kentteki okulların yenilenmesi, yeni okulların inşası ve çocukların daha iyi şartlarda eğitim almasının öncelikli konular arasında olduğunu dile getiren Aksoy, “Milli Eğitim Bakanlığı burayı yatırım programına aldı. Bu eğitim yılına yetişmesi için yoğun bir çaba gösterilerek binanın yapımı tamamlandı. Proje okulları, önemli eğitim kurumlarımız arasında yer alıyor.” diye konuştu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, okulların içerisinde kazanılan bilgi, beceri ve davranışlarla geleceğe insan yetiştirildiğini belirterek, atılan her adımın yarının en büyük yatırımı olduğunu aktardı. İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ın da katıldığı törende öğrenciler gösteri sundu. Açılış törenine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer katıldı.