Eskişehir’de Ani Hava Değişimi Zorluyor

SON DAKİKA HAVA DURUMU

Eskişehir’de hava sıcaklıkları 28 dereceye kadar çıkarken, ani değişimlerle eksi derecelere düşüp kar yağışının etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar yeniden kalın giysilere yöneliyor. Birçok kişi ateş başında ısınmaya çalışırken, ani sıcaklık değişiklikleriyle günlerini geçirenler uyum sağlamakta zorlanıyor. Geçtiğimiz hafta ülke genelinde sıcak ve yağışsız bir atmosfer hâkimdi. Ancak, bu hafta başıyla sıcaklıklar tekrar düşüşe geçti ve eksi derecelere kadar geriledi. Kısa kollu giyinen vatandaşlar, hafif kar yağışı sonrası kalın giysilere geçiş yaptı. Kent merkezindeki durağanlık, bankların boş kalması ve seyyar esnafın dükkân açmaktan kaçınması dikkat çekti. Dışarıda çalışan emekçiler ise ateş yakarak ısınmayı tercih etti.

SICAKLIK DEĞİŞİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Hava sıcaklıklarının sürekli değişmesi nedeniyle adaptasyon zorluğu yaşayan vatandaşlardan bazıları, bu durumu çevre kirliliği ve küresel ısınmaya bağlıyor. Geçen hafta bahar havası yaşadıklarını düşünen Mehmet Kılıç, “Çok sıcaktı, güneşliydi ama 2 gündür bayağı soğuk. Dün gece biraz kar yağdı. Şu an kışa dönmüşüz gibi. Dikkat etmek, sıkı giyinmek lazım. Geçen hafta ben tişörtle işe gidip geliyordum, bu hafta mont ve daha uzun kollu şeyler giyiyorum” diyerek durumu özetliyor.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE HAVAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ani sıcaklık değişikliklerinin insan kaynaklı olduğunu düşünen Mehmet Ali Usta ise, “Artık havanın bile randıman tutmadığı bir devirde yaşıyoruz. Bu bizden kaynaklı. Çevre kirliliği, kalp kirliliği, her şeyin etkisi var. Öncelikle kalp kirliliğinden kaynaklı bir şey” ifadelerini kullanıyor. Usta, kar yağışının havada iyi bir değişiklik yaratacağını umarak, “Dün biraz iyiydi, bugün daha çok soğuk oldu. Kar soğukları var” dedi.

DIŞARIDAKİ SOĞUK TARAFINDAN ETKİLENENLER

Hava durumuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Fuat Arapzade, “Eskişehir çok soğuk. Bu ay içerisinde İzmir ve Çanakkale’ye de gittim, oralar Eskişehir kadar soğuk değil. Dünkü hava bugüne göre daha iyiydi. Bence bu tamamen arabalardan, egzozlardan ve küresel ısınmadan kaynaklı” diyerek görüşlerini aktarıyor.