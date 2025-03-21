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Eskişehir’de Anlamlı İftar Buluşması Düzenlendi

YELEŞİM İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Eskişehir’de Valilikte anlamlı bir iftar yemeği gerçekleştirildi. Etkinlik, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ve İl Müdürü Bülent Avnamak’ın yanı sıra Hilye-i Şerif sanatçılarının katılımıyla yapıldı. Bu buluşma, birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir an olarak değerlendiriliyor.

RAMAZAN TEMENNİLERİ VE TEŞEKKÜRLER

Etkinlikte, katılımcılar huzur içinde nice Ramazanlara ulaşma temennisinde bulundu. İftar organizasyonunda emeği geçen tüm kişilere de teşekkür edilerek, bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

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