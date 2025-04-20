Eskişehir’de Anne Serbest Bırakıldı

Olayın Gelişimi

Eskişehir’de kucağındaki çocuğu sigara içerken gösteren bir annenin durumu mahkeme tarafından değerlendirildi. Söz konusu anne, mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Çocuğun babası Özcan Başar, “Polis memurlarına dedim ki bana nikotin testi yapabilirsiniz, ailecek sigara kullanmıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Odunpazarı ilçesinde Emek Mahallesi’nde gerçekleşen bir düğün merasiminde, annesinin kucağındaki 4 yaşındaki çocuğun sigara içtiği görüntüleri sosyal medyada gündeme geldi. Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Anne S.B., gözaltına alındı ve ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, S.B.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı ve çocuk için Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden rapor talebinde bulundu.

Babadan Açıklama

Olayla ilgili olarak çocuğun babası Özcan Başar bazı ifadelerde bulundu. Başar, “Ben bu zamana kadar ne içki ne de sigara içtim. Dayımın düğününe gitmiştim, orada misafirler alkol içiyordu, ben de onlarla birlikteydim. Eşim gelini izlerken kucağındaki çocuğumuz nereden aldıysa sigara almış. Olay buraya nasıl geldi anlamadık. Kendimiz bile aile içinde sigara kullanan insanlar değiliz” dedi. Ayrıca, “Polis memurlarına dedim ki bana nikotin testi yapabilirsiniz, ben sigara kullanmıyorum. Eline sigarayı biz vermedik. Üç tane çocuğum var, bir tanesinde bile böyle bir olayla karşılaşmadım. Bu çocuk daha dört yaşında, bir şeye aklı ermiyor, boş bulunup eline almış. Kalabalıkta dalgınlığımıza gelen bir şey” ifadelerini kullandı. Başar, çocuğunun bu durumdan dolayı psikolojisinin bozulduğunu belirtti.