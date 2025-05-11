Eskişehir’de Anneler Günü Buluşması Yapıldı

ANNELER GÜNÜ KUTLAMALARI DÜZENLENDİ

Eskişehir’de, AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Anneler Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Kentteki bir davet salonunda yapılan organizasyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlik sonrası müzik dinletisi yer aldı.

PARTİ TEMELLERİ VE ANNELERİN ÖNEMİ VURGULANDI

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, bu etkinlikte yaptığı açıklamada, “AK Parti, halkla bütünleşen bir parti” diyerek topluma olan bağlılıklarını ifade etti. Annelerin toplum ve ailenin direğini oluşturduğunu belirten Gürcan, “Onların hakkı ödenir mi? Uykusuz gecelerin hakkı ödenir mi? Evlatları için dua eden annenin hakkı ödenir mi? Ödenmez. Biz, annelerimizi seviyoruz. Annelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.” şeklinde konuştu.

HER GÜN ANNELER GÜNÜ OLMALI

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da etkinlikte tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Anlamlı bir günde kutlamaların yapılmasının yetersiz olduğunu dile getiren Albayrak, “Aslında her gün Anneler Günü. Annelerimizin her gün kıymetini bilmemiz gerekiyor çünkü onlar baş tacı. Bizleri bugünlere getiren insanlar. Büyük emekleri, gayretleri olan insanlar. Onun için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz.” ifadelerini kullandı.

ANNELERİN DEĞERİ GÜÇLÜ AİLELER İÇİN ESASTIR

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çil, Anneler Günü kapsamında annelerle buluştuklarını belirtti. Annelerin en büyük değerlerin başında geldiğini vurgulayan Çil, “Onların mutluluğu için bir nebze de olsa katkıda bulunabildiysek ne mutlu bizlere. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, anne, ailenin temelini oluşturuyor. Anne güçlü olursa aile güçlü oluyor.” şeklinde konuştu.