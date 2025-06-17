Eskişehir’de Araç Kaza Yaptı

KAZA ORTAMINDA SÜRÜCÜ YARALANDI

Eskişehir’de bir cadde üzerinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden bir cip, park halindeki 2 araç dahil 3 araca çarptı. Olay, Odunpazarı ilçesindeki Alanönü Mahallesi Maide Bolel Huzurevi Caddesi’nde gerçekleşti.

CİP, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Elde edilen bilgilere göre, L.A. (48) yönetimindeki 26 ALG 815 plakalı cip, bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpma sonrası savrulmaya başlayan cip, park halindeki bir midibüs ile bir başka otomobile daha çarparak durabildi.

Kazada yaralanan L.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonucunda cipin vurduğu 3 araçta ciddi hasar meydana geldi.