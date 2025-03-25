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Eskişehir’de Araç Yan Yattı, Sürücü Hastanede

KAZA ANI

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettiği için bir araç cadde ortasında yan yattı. Kaza, Vişnelik Mahallesi’ndeki Öğretmenler Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde ilerleyen hatchback araç, bilinmeyen bir sebep yüzünden yan yattı.

Yan yatan araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, kazayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı. Olayın detayları ve kaza anı hakkında daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.

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