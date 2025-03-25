Eskişehir’de Aranan 144 Kişi Yakalandı

144 ŞAHIS YAKALANDI

Eskişehir’de yapılan polis ve jandarma operasyonları sonucunda 144 kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, aranması bulunan şahıslarla ilgili yoğun bir çalışma yürüttü. Kent genelinde 17-24 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu operasyonlarda, toplam 127 kontrol noktası kuruldu ve bin 195 personel görevlendirildi.

ARAMALAR SIRASINDA YAKALANANLAR

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan dolayı aranan 109 kişi, 5 yıla kadar aranan 24 kişi, 5 ila 10 yıla kadar aranan 6 kişi ve 10 yıl ve üzeri aranan 5 kişi olmak üzere toplamda 144 şahıs yakalandı. Bu operasyon ile kentteki güvenlik çalışmalarının artarak devam edeceği ifade ediliyor.