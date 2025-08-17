Eskişehir’de Arkadaş Tarafından Vuruldu

OLAYIN SEBEBİ VE GELİŞMELERİ

Eskişehir’de, yakın bir arkadaşı tarafından kafasının arkasından tüfekle vurulan gencin, yaşam mücadelesi 7 gün sürdü. Olay, 9 Ağustos tarihinde Tepebaşı ilçesindeki Bakasan Sanayi Sitesi’ndeki bir dükkanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Sercan Oktay, arkadaş grubuyla birlikte gittiği mobilya fabrikasında, iddialara göre yakın arkadaşı S.G.’nin kontrolünde olan tüfeğin aniden ateş alması sonucu başından vuruldu.

TEDAVİ SÜRECİ VE SONUÇ

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Oktay’ı ağır yaralı bir şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yoğun bir tedavi süresine alınan Oktay, 7 gün boyunca yoğun bakımda kalmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sercan Oktay’ın 3 erkek kardeşten en küçüğü olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

DEFNİ ORTAMINDA YER ALACAK

Sercan Oktay’ın cenazesi, Uluönder Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami’de ikindi namazının ardından defnedilecek. Olay, arkadaş grubu arasındaki bir silah kazasının trajik bir sonucu olarak kaydedildi.